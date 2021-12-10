【銀行營運】配合銀行業數據化、經修訂的《銀行營運守則》即日生效　調整分行服務前應考慮社區需求

▲ 金融管理局副總裁阮國恆（左），旁為銀行公會署理主席陳紹宗。（梁偉榮攝）

隨本港銀行業數碼化愈趨普及，香港銀行公會和存款公司公會經過12個月的深入檢討，周五（10日）聯合公布，經修訂的《銀行營運守則》即日生效。認可機構應在生效日起6個月內盡快符合新規定的要求，個別需要較大規模電腦系統提升的規定可延長最多12個月實施。銀公和存款公司公會表示，不時檢討《銀行營運守則》，是次檢討的目的旨在確保所有客戶使用銀行服務時，都享有良好的體驗和合適的保障。

數碼渠道宣傳應考慮是否合適加入圖像、資訊圖表

是次修訂主要包括：若認可機構在分行或其他面對面的情況下以電子設備展示有關銀行服務或產品的章則及條款，應以其他形式供客戶查閱有關資料，而認可機構以數碼媒體或渠道宣傳產品和服務，應考慮該渠道是否合適加入圖像、資訊圖表或其他方式向客戶傳達所需資料，或提供索取進一步資料的途徑。

認可機構在決定調整分行服務前，應考慮社區對銀行服務的需求、相關調整將對附近客戶（尤其是長者和殘障人士）構成的影響等，並應採取適當措施，減低對客戶的影響。



盡快向客戶發出網絡威脅、詐騙、騙案等警告訊息

若認可機構得悉任何與該機構有關的網絡威脅、詐騙、騙案、假促銷或宣傳通訊及其他客戶安全風險，應盡快向客戶發出警告訊息在客戶申請產品或服務時，以及進行交易前，認可機構應給予客戶合理機會在申請或進行交易前審閱相關文件。



認可機構以非紙張形式提供資料，應事先明確知會客戶，而對方並沒有反對。同時，認可機構應清楚告知客戶資料可供下載的指定期限，同時應迎合客戶的需要，在特殊情況以紙張形式提供資料。

香港銀行公會主席林慧虹表示，近年數碼科技讓客戶更便捷地享用到銀行服務，有助促進普及金融，但相關發展必須配合更多理財教育工作，確保沒有客戶受到不公平對待，經修訂的《銀行營運守則》訂定原則，讓銀行明白如何在科技應用和客戶保障之間取得平衡。

市民可到銀行公會（www.hkab.org.hk）和存款公司公會（www.dtca.org.hk）的網頁瀏覽整套《銀行營運守則》。

相關文章：【證監會人事】證監法規執行部執董魏建新明年5月約滿離任 任內曾重罰IPO保薦人、聯手查微信女股