【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 股市 18:40 2021/12/10 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→ 孫運喜：麗珠醫藥（01513） 按此→ 梁耀康：中國旺旺（00151） 按此→ 孫運喜：中交建（01800） 按此→ 陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 按此→ 孫運喜：越秀服務（06626） 按此→ 梁耀康：中信證券（06030） 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513） 今日 【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513） 【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151） 2021/12/09 【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151） 【潛力股精選】孫運喜：中交建（01800） 2021/12/08 【潛力股精選】孫運喜：中交建（01800） 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 2021/12/08 【潛力股精選】陳偉聰：中集安瑞科 （03899） 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 2021/12/07 【潛力股精選】孫運喜：越秀服務（06626） 中信証券（06030） 越秀服務（06626） 港股 股票 中集安瑞科（03899） 孫運喜 麗珠醫藥（01513） 中國旺旺（00151） 服務 越秀