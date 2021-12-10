【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行

英國近日的新冠肺炎Omicron變種病毒個案急升，政府隨即宣布收緊防疫。有英媒報稱，原來英國正準備下一輪收緊防疫措施，包括再次要求民眾進入酒吧及餐廳時需要使用英國版安心出行。

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英國政府周三（8日）公布「Plan B」新防疫措施，周四（9日）起口罩令已經生效，在家工作建議則在下周一（13日）才生效。英國《每日郵報》報稱，政府已著手準備「Plan C」，一旦證實Omicron變種較預期危險性更高，或在新年後推行。

據悉，Plan C將再次要求民眾進入酒吧及餐廳時，需要使用英國版安心出行登記，即國民保健服務的應用程式，民眾亦可用紙提供電話及電郵聯絡方式。同時，民眾在室內場所必須戴口罩以，進入更多場地時需要展示疫苗護照。

不過，首相約翰遜（Boris Johnson）的「Plan B」已遭到不少黨友﹑保守黨國會議員反對，預計下周二（14日）投票時，新防疫措施會面臨障礙。保守黨消息人士透過，今次防疫措施需要反對黨支持才可能通過，但照目前情勢，似乎保守黨內反而是最大反對派。

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責任編輯：吳漢培