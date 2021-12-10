【大裁員】因Omicron影響飛機航班　勞斯萊斯年底前裁8500名員工

▲ 擁有航空動力系統業務的勞斯萊斯（Rolls-Royce），剛表示因變種病毒株Omicron影響飛機航班，預計削減成本，年底前將裁8500名員工。（法新社圖片）

擁有航空動力系統業務的勞斯萊斯（Rolls-Royce），剛表示因變種病毒株Omicron影響飛機航班，預計削減成本，年底前將裁8500名員工，以確保今年的現金流保持在20億英鎊（約206億港元）水平。

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路透社報道，到今年年底，該企將裁員8500人。勞斯萊斯表示，在跨大西洋航線重開的幫助下，年初至今的長途飛機飛行時數已從上半年的43%，增至2019年水平的46%，惟仍未達3月份時預估可恢復至55%的期望。

而且，Omicron變種的出現導致了新的旅遊限制，最近幾周長途航班再次遭受打擊。

其首席執行官Warren East稱，由於各國正在應對疫情新挑戰，旅遊衝甦的步伐仍然不穩。

早在9月份，勞斯萊斯以20億美元（約156億港元）出售其西班牙子公司ITP Aero。到今年年底，勞斯萊斯將裁員8,500人，重組步伐超前於計劃，相信該企想確保有十分充足的現金流。

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責任編輯：李智美