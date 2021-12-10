香港星巴克×LINE FRIENDS限量聖誕商品系列 12月7日隆重登場

星巴克近年不斷透過創新品牌合作為顧客帶來與別不同的星巴克體驗。在今個聖誕，星巴克將首度聯手LINE FRIENDS於亞洲推出Starbucks® X LINE FRIENDS系列。當中包括4款造型可愛的杯具，分別為一款限定聖誕造型咖啡杯及3款限定聖誕造型或冬日主題不鏽鋼隨行杯，更有穿上紅色圍裙化身星巴克聖誕咖啡師的BROWN 毛公仔，以及毛毯、便攜袋、手挽袋及文具等限量商品，以下為商品圖：

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需要注意的是該系列另設有一非賣品—STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定冬日造型BROWN 啫喱筆 ，顧客由2021 年 12 月 7 日至 2022 年 1 月 3 日，凡購買STARBUCKS® x LINE FRIENDS 系列滿$600，即獲贈 STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定冬日造型BROWN 啫喱筆一支。禮物數量有限，先到先得，換完即止。

系列將於12月7日（星期二）於全線香港及澳門星巴克分店，以及香港星巴克網上商店https://onlinestore.starbucks.com.hk/ 推出。數量有限，售完即止。

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除此之外，星巴克更與LINE FRIENDS攜手推出一系列WhatsApp 及LINE貼紙由12月7日起供大眾下載，下載連結如下：

https://starbucks.com.hk/Whatsticker 及 https://starbucks.com.hk/Linesticker

而位於尖沙咀港威商場的分店將會佈置成全亞洲唯一LINE FRIENDS主題星巴克分店，幾位經典人物換上聖誕造型與立體星巴克咖啡杯現身分店門前，與顧客題裝置拍照打卡。

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記者 : 鄭日棱