▲ 【中銀紀念鈔】中銀推200套「冬奧紀念鈔」慈善珍藏版 12月13日開始競投

中銀香港 （02388） 宣布，推出共200套「北京2022年冬奧會紀念鈔票」慈善珍藏版，供公眾於12月13日（下周一）至2022年1月10日申請競投。有關銷售收益在扣除相關成本後，將全部捐贈作本地公益慈善用途。

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紀念鈔慈善珍藏版包括無英文冠字和冠字AA，合共7款供競投，包括：單鈔—金鑽珍藏版15套（每套競投底價1萬元）、單鈔—銀鑽珍藏版50套（每套競投底價8000元）、單鈔—銅鑽珍藏版50套（每套競投底價5000元）；四連張—白金珍藏版25套（每套競投底價3萬元）、四連張—珍珠珍藏版25套（每套競投底價2萬元）；整版35連張—鑽石珍藏版17套（每套競投底價6萬元）及整版35連張—翡翠珍藏版18套（每套競投底價5萬元）。

中銀香港已委託安永會計師事務所作為獨立第三方處理紀念鈔慈善珍藏版的競投事宜。有關競投將不設競投數量限制，並以價高者得為原則，如超過一名投標者以相同的最高投標價競投同一套號碼的紀念鈔慈善珍藏版，安永將以電腦抽籤方式分配。

投標者必須為2021年內滿18歲並持有效香港身份證之人士。競投表格可自12月13日起於紀念鈔網頁下載或於中銀任何一家分行索取。

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