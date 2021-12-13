【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月20日-24日） 股市 11:20 2021/12/13 分享： ▲ 逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！！重溫本周《ET開市直擊》↓↓ 12月13日 → 【按此速睇】 皇牌節目足本版↓ 晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】美國通脹數據有何啟示 商湯上市或觸礁？（附time code） 今日 【ET開市直擊】美國通脹數據有何啟示 商湯上市或觸礁？（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月13日-17日） 2021/12/10 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月13日-17日） 【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢 跟炒點樣揀（附time code） 2021/12/10 【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢 跟炒點樣揀（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 2021/12/09 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流） 2021/12/09 【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流） 港股 TSA WhatsApp