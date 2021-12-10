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日揆率內閣主動退部分年終獎金 帶頭行政改革

環球社會熱點 18:00 2021/12/10

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日本政府近年積極實施行政改革，包括下調公務員2021年的年終獎金。但由於修法未及反映在周五（10日）發放的年終獎金，共同社報道指，首相岸田文雄決定率領內閣幕僚，分別退還3成及兩成獎金。

德國法院裁定 在家工作時跌倒算工傷 【下一頁】

共同社指，除管理職位外的普通行政級別公務員平均年終獎金為65.16萬日圓（約4.47萬港元），較去年減少2,000日圓（137港元）、獎金亦是連續4年下跌。據悉，獎金是基於員工在職時間按比例發放，由於職員平均年齡下降0.4歲，因此獎金亦有所下跌。

內閣人事部估計獎金最多的最高法院院長，享569萬日圓（39萬港元）獎金、參眾兩院議長獎金為527萬日圓（36萬港元）、國會議員享314萬日圓（約21.6萬港元）獎金。

Google全球員工每人派1.2萬花紅 實習生都有份 【下一頁】

此外，首相岸田文雄為展現行政改革的決心，率領幕僚主動退還3成及兩成獎金，退還部分獎金後，可分別取得398萬日圓（27.3萬港元）及332萬日圓（約22.8萬港元）。

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責任編輯：郭麗明

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