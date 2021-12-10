【MPF】駿隆：11月強積金綜合指數跌2.7% 表現有所回落 打工仔人均損7,131元

雖然歐美製造業數據有所改善，但通脹及新冠變種病毒 Omicron 仍造成市場擔憂，強積金顧問公司駿隆公布，11月整體強積金市場出現負回報，下跌2.7%，每人平均損7,131元，而由2021年初至今，回報內強積金則每人平均損2,889元。

截至11月底，駿隆強積金綜合指數跌 7 點，跌幅2.7%，報254點。11月三大主要指數表現不佳，股票基金指數跌4.1%，報 353 點，混合資產基金指數跌 2.4%，報 255 點，固定收益基金指數則微跌 0.2%，報 128 點。

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駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者需留意美股短期波動，長期可考慮估值偏低的中港股市，值 搏率會較高。低風險投資者需留意加息對債券價格的負面影響，亦可考慮人民幣債券與保守基金持盈保泰。

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責任編輯：羅浩濂