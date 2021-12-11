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【NFT】2021年區塊鏈最具影響力人物　製作成NFT畫像

10:00 2021/12/11

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加密媒體《CoinDesk》近日更透過讀者投票，選出2021年區塊鏈最具影響力人物。（法新社資料圖片）

「元宇宙」（Metaverse）概念、NFT（非同質化代幣）、搭上區塊鏈的「GameFi」（Game finance）等，曾經的科幻想像和概念均在今年躍上主流視野。加密媒體《CoinDesk》近日更透過讀者投票，選出2021年區塊鏈最具影響力人物。

【遊戲熱話】趕上NFT熱潮　Ubisoft推NFT平台Quartz售賣遊戲道具

今年讀者選出的2021年區塊鏈最具影響力人物的Top 10，分別由開發建策、監管、遊戲、藝術、投資等領域也獲得傑出的表現並得到認可的人物奪得，例如是較為人熟悉的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）。該媒體還邀請了10位的藝術家，為最具影響力的Top 10入選者創作NFT畫像。

2021年區塊鏈最具影響力人物Top 10：

FTX創辦人Sam Bankman-Fried
Dapper Labs行政總裁Roham Gharegozlou
比特幣 Taproot 開發者
Strike 創辦人 Jack Mallers
Tesla 創辦人 Elon Musk
Axie Infinity 行政總裁 Trung Nguyen
美國參議員 Cynthia Lummis
SEC 主席 Gary Gensler
Terraform Labs 行政總裁 Do Kwon
Andreessen Horowitz 合夥人 Katie Haun

至於這10位人物的入選原因，請見下圖：

  • Sam Bankman-Fried憑藉其加密事業成為最年輕的億萬富豪，並登上富比世富豪榜。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Roham Gharegozlou推出 NBA Top Shot，將 NFT 代幣打入體育圈。（《CoinDesk》官網圖片）
  • 比特幣 Taproot 開發者使比特幣協議最大的升級，而這些開發者對此有傑出貢獻。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Trung Nguyen催生了「Play to Earn，P2E」的 GameFi 模式。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Jack Mallers協助薩爾瓦多的比特幣支付系統。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Elon Musk倡導狗狗幣、讓民眾了解加密市場風險。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Cynthia Lummis在國會大力提倡比特幣。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Gary Gensler尋求更多加密監管。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Do Kwon 對 Cosmos 和多鏈架構的貢獻受到肯定。（《CoinDesk》官網圖片）
  • Katie Haun 拋出加密政策討論，在加密投資領域有傑出表現。（《CoinDesk》官網圖片）

除了區塊鏈之外，該媒體也選出了40名令人最尊敬的人物，包括近期NFT市場最熱門的無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club）背後的數碼藝術家All Seeing Seneca、美國佛羅里達州邁阿密市長Mayor Francis Suarez、NBA達拉斯獨行俠隊的班主古賓（Mark Cuban）等。

【年度回顧】Collins公布2021年度流行詞彙　NFT、Metaverse等科技字詞榜上有名

【科技一周回顧】NFT、Metaverse上榜年度流行詞彙　FB及IG加密訊息計劃延至2023年

責任編輯：文睿

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