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【有盈退休】曾智華：應否買港交所

名人薈萃 08:04 2021/12/11

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近日頻頻接受訪問及獲邀開分享會，大多數講退休投資。當中必講的，是買哪隻股票？我希望聽眾思考，故從不直指買哪隻。只提出，退休投資3大要訣：保本、安心、免煩。


退休股的11大特色
哪隻股票有以上特色？總括來說，應具備的條件包括：一、政府保護；二、政府政策傾斜 ；三、市場先導者；四、沒有直接競爭對手或獨家經營；五、無論經濟情況如何，市場永在，也會有足夠的營業額；六、大股東不能或不會上下其手，不合理調撥公司資產；七、有長遠穩定的派息紀錄；八、信譽良好，借貸絕無問題；九、公司營運透明度相當高； 十、業務可持續發展，市場不斷擴大； 十一、以香港為基地的公司。


小弟的「棺材本」股票，正正有齊以上11項特色。故買入後從不賣出。無論市況如何甚或大升大跌，也從不擔心，睡眠質素不受影響。說完後，忠告：「各位，不用問我，請自己思考及做功課。如此，才能在血跡斑斑的投資路上勝出。我不會讓大家吃「廢人餐」！不過，你可提問任何一隻股票是否符合以上條件！」


有政府保護獨市生意？
大家都奮勇舉手，不外乎集中問：中電（00002）、煤氣（00003）、電能（00006）、港鐵（00066 ）、港交所（00388）及領展（00823）。「各位，我不會逐隻答，只抽一隻分析，引領大家思考！就抽港交所好了！」事實，港交所看似獨家、政府保護及政策傾斜和任何時候也有生意……不過，這隻股票有以下缺點，作為「棺材股」，我不會重點出擊！港交所盈利能力及息率低，市盈率近50倍，息率不足2厘、看似獨家其實不獨家！因中央正在全國大城市開交易所，香港人會有更多選擇。


而且，很多人買美股，令港交所的獨家優勢日漸減弱。還有，政府可曾承諾過永不多開一家交易所製造競爭？從不！
所以，「各位，請繼續自問自答！」

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

 

 

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