【Omicron變種】南非確診1周激增2.55倍 症狀較輕

早前有指新冠肺炎Omicron變種病毒傳染力較其他毒株更強，南非政府近日宣稱，受Omicron變種影響，當地過去1周新冠確診個案激增逾2倍。有報道引述南非醫療機構人士指，當地近期新增住院患者數目按比例有所下降。南非亦有專家曾指，早前分析結果顯示Omicron變種患者病徵較輕。

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《衛報》周四（9日）報道，過去7天南非新冠確診者激增2.55倍。世界衛生組織（WHO）表示，目前全球錄得的Omicron變種個案中，46%皆來自非洲。

南非最大私人醫療保健服務供應商Netcare指，機構內部數據顯示，目前第4波疫情較之前輕微。行政總監弗里蘭德（Richard Friedland）表示，機構接收的第4波新冠患者中，9成無需使用氧氣瓶。

他透露在之前3波疫情中，26%確診需入住深切治療部，第4波疫情患者徵狀較前3波輕很多。他更預測，第4波疫情大部分病人只需初級護理治療。

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弗里蘭德言論被指和南非醫學研究委員會（South African Medical Research Council）教授阿卜杜拉（Fareed Abdullah）早前分析結果類似，後者指當局觀察2周後發現，大部分新冠確診者都無需依賴氧氣供應。

阿卜杜拉透露，當局分析12月2日住院的42名患者中，7成無需使用氧氣瓶，亦未出現任何呼吸道病徵。分析同時亦發現，過去2周新冠確診者平均住院數間僅得2.8日，較過去18個月的平均8.5日大幅減少。

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責任編輯：李俊儀