【環境資訊】環保署署公布新一期監察報告 固體廢物棄置量按年減5.7%

環境保護署在本日（10日）公布了新一期固體廢物監察報告，報告指去年棄置於堆填區的固體廢物量平均每日14,739公噸，較2019年減少5.7%，其中都市固體廢物量佔10,809公噸，都市固體廢物人均棄置量為每日1.44公斤。

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至於廚餘仍是去年都市固體廢物的最大成分，佔30%，其次為廢紙、廢塑膠，分別佔24%、21%。

環保署表示回收作本地循環再造的都市固體廢物量約23萬公噸，按年增約11%。隨着塑膠回收服務先導計劃的開展、以及擴展廚餘收集先導計劃和社區回收網絡，回收作本地循環再造的塑料和廚餘量分別增加約27%和19%。運往外地作循環再造的都市固體廢物由2019年約144萬公噸減至去年約131萬公噸，反映外圍可循環再造物料市場不景氣，以及香港周邊地區收緊執行進口管制的影響加劇。

在建築廢物方面，雖然產生量按年增加約17%，但直接重用量增約48%，公眾填料接收設施的接收量也增約8%，使棄置於堆填區的建築廢物減少約13%。建築廢物回收率由2019年約92%增至去年約94%。

環保署表示會全力落實《香港資源循環藍圖2035》各項措施，以達致「全民減廢．資源循環．零廢堆填」的願景，包括擴展社區回收網絡「綠在區區」、加強低價值回收物的中央收集服務、推行不同生產者責任計劃，並積極籌備落實都市固體廢物收費。

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記者 : 鄭日棱