馬斯克又有新目標？聲稱想辭職轉做全職Influencer

特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）興趣多多，近日他又有新言論。他今日（10）在Twitter上表示現正「考慮」辭職，轉做全職影響者（Influencer）。馬斯克在Twitter上表示：「正在考慮辭去工作，成為一名全職的影響者，你們覺得怎麼樣？」

不過，對此馬斯克未有多作解釋，不知是否真的想辭去職務。他現時除了是特斯拉的CEO外，火箭公司SpaceX的創辦人和CEO，並正領導晶片創業公司Neuralink，和基礎設施公司The Boring Company。他在今年1月份的電話會議上說，當時預計未來仍會任CEO「好幾年」。

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

馬斯克於上月，在推特上問他的粉絲，自己是否應該出售在特斯拉持有的10%股份，大多數人都同意，其後他就出售了價值近120億美元的特斯拉股票。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機