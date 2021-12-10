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馬斯克又有新目標？聲稱想辭職轉做全職Influencer

環球政經 17:45 2021/12/10

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特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）興趣多多，近日他又有新言論。他今日（10）在Twitter上表示現正「考慮」辭職，轉做全職影響者（Influencer）。馬斯克在Twitter上表示：「正在考慮辭去工作，成為一名全職的影響者，你們覺得怎麼樣？」

不過，對此馬斯克未有多作解釋，不知是否真的想辭去職務。他現時除了是特斯拉的CEO外，火箭公司SpaceX的創辦人和CEO，並正領導晶片創業公司Neuralink，和基礎設施公司The Boring Company。他在今年1月份的電話會議上說，當時預計未來仍會任CEO「好幾年」。

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
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馬斯克於上月，在推特上問他的粉絲，自己是否應該出售在特斯拉持有的10%股份，大多數人都同意，其後他就出售了價值近120億美元的特斯拉股票。

 

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撰文 : 陳楚琨

馬斯克 Tesla SpaceX 辭職 興趣 Twitter

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