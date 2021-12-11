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「花別人的錢自己不會很開心」　游嘉欣自己賺錢自己使

13:00 2021/12/11

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「千禧女神」游嘉欣近年備受電視台力捧，去年在《香港愛情故事》飾演貪慕虛榮的港女，以自然不做作的演技在觀眾心中留下印象。她在剛播畢新劇《青年心城之撐起青春》中飾演太子女，不過現實中她並非在富裕環境長大，更造就知慳識儉的理財觀。

雖然被稱為「慳妹」，但是游嘉欣指自己沒有特別的儲錢秘訣。她分享個人理財習慣：「基本上所有收入都放在銀行，9成收入都用作儲蓄。因為平時開支少，每個月開支約為1,000元至2,000元。」她強調自己沒有特別慳錢：「因為我沒有購物慾，日常支出大多為必需品及日常用品。我很少買高價的物品，所以大部分的支出都是小數目，最大開支都是外出消費，所以只要減少外出，使費都會減少。」

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雖然演藝圈看似風光，但是藝人收入頗為不穩。游嘉欣在大學時期已經兼職當推廣員，自言只要勤力日做十多個小時，收入亦算不俗。「反而這行收入不穩定，某個月份的工作較少，可能收入比以前做兼職工作更差。」

自言不擅投資的游嘉欣，都曾經試過投放少量金錢買股票，但最終損手離場。她自認沒有投資天份，認為靠自己勞力賺錢更實際。

工作少時收入「差過讀書做兼職」

雖然游嘉欣年僅21歲，但是從小就已相當懂事。自小看到父母辛苦工作賺錢，游嘉欣就下定決心要自食其力，不倚賴家人。「我自己一向不喜歡花家人的錢，花別人的錢自己也不會很開心，亦不敢隨便花。」所以游嘉欣很早便打工，實行自己賺錢自己使。

由於本港樓價高企，不少年輕人要「靠父幹」買樓。游嘉欣目前未有置業打算，也斷言就算要買樓亦不會叫家人幫忙。想知點解，請按此

【「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳　低物慾減消費儲起9成收入。原文按此

撰文：理財組

儲蓄 股票 游嘉欣 兼職 香港愛情故事 青年心城之撐起青春

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