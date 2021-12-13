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【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億　再有A股苦主公告恒大拖款、股價跌3%創新低

股市 11:51 2021/12/13

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【內房危機】恒大許家印夫婦本周連續四日被斬倉共2.78億股、貨值約4.9億

中國恒大 （03333） 陷入財困，主席許家印夫婦連續4日被斬倉，涉約2.78億股，以恒大今日收市價1.77元計，貨值4.91億元。許家印夫婦中國恒大的持股量由61.88%降至59.78%。

恒大股價跌3.4%，報1.71元創新低，成交8730萬。恒大物業 （06666） 亦跌逾3%，破底低見3.36元；恒大汽車 （00708） 跌逾2%，低見2.95元。

據聯交所披露權益文件，周一（6日）許家印夫婦旗下約1.06億股被執行擔保的證券持有人出售；周二（7日）約1.2億股再被斬倉；周三（8日）約5188.3萬股被斬倉；周四（9日）約7000股被斬倉，全部交易均未有透露作價。

*「房住不炒」不再？對內房股有何啟示*【按此速睇】

另一邊廂，再有A股公司披露被恒大拖欠款項。頂固集創（深：300749）公告，公司最新應收恆大集團及其成員企業累計金額為2.07億元人民幣，主要有應收商業承兌匯票金額1.8億元，其中已經逾期尚未兌付的商業承兌匯票金額為2572.95萬元人幣，另有1.11億元人幣商業承兌匯票會在12月31日前到期。

*重溫石Sir推介龍湖地產*

許家印抵押5億股恒大、抵押股份貨值最多為14.75億元，看【下一頁】

許家印曾於10月8日將手上5億股恒大股份，抵押予第三方，當日隨即有5億股恒大存入中央結算及交收系統（CCASS），由海通國際持有。

據CCASS數據，周一及周二分別有1.06億股及1.2億股恒大轉出海通國際，與許家印夫婦被斬倉數目及步伐相若。

許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元，看【下一頁】

許家印夫婦上月25日場外賣出12億股恒大，每股平均價為2.23元，套現約26.76億元。

經過上述一連串行動，許家印夫婦的恒大權益由10月初的76.69%下降至59.78%，跌幅高達16.9個百分點。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 中國恒大（03333） 恒大 許家印

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