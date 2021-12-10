【恒大3333】恒大許家印夫婦本周連續四日被斬倉共2.78億股、貨值約4.9億

▲ 【內房危機】恒大許家印夫婦本周連續四日被斬倉共2.78億股、貨值約4.9億

中國恒大 （03333） 陷入財困，主席許家印夫婦連續4日被斬倉，涉約2.78億股，以恒大今日收市價1.77元計，貨值4.91億元。許家印夫婦中國恒大的持股量由61.88%降至59.78%。

聯交所披露，周一（6日）許家印夫婦旗下約1.05億股被執行擔保的證券持有人出售；周二（7日）約1.2億股再被斬倉；周三（8日）約5188.3萬股被斬倉；周四（9日）約7000股被斬倉，全部交易均未有透露作價。

許家印曾於10月8日將手上5億股恒大股份，抵押予第三方，當日隨即有5億股恒大存入中央結算及交收系統（CCASS），由海通國際持有。

據CCASS數據，周一及周二分別有1.06億股及1.2億股恒大轉出海通國際，與許家印夫婦被斬倉數目及步伐相若。

許家印夫婦上月25日場外賣出12億股恒大，每股平均價為2.23元，套現約26.76億元。

經過上述一連串行動，許家印夫婦的恒大權益由10月初的76.69%下降至59.78%，跌幅高達16.9個百分點。

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