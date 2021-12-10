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【iM會客室】2022年股市展望 及ETF投資策略

iMTV＋ 19:15 2021/12/10

分享：

港股今年表現未如理想，相對港股來說，外圍股市表現似乎更勝一籌，尤其是半導體相關的股份。來到2022年，投資者應如何調整投資組合?

又如何利用ETF做到身在香港，布局全球? 獨立股評人胡孟青及三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬將會在今天的《iM會客室》中分享2022年的投資策略。

#凌子敬 #胡孟青 #iMoney #港股 #半導體

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