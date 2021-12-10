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【證監會報告】證監會：港交所上市科與業務部門不再一同會見新股申請人　去年曾質疑職能分隔缺陷

宏觀解讀 17:09 2021/12/10

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【證監會報告】證監會：港交所上市科與業務部門不再一同會見新股申請人　去年曾質疑職能分隔缺陷

證監會去年發表檢討報告，批評港交所 （00388） 上市科和新股業務部門在「職能分隔」，指出港交所時任行政總裁李小加曾邀上市科主管參與新股的業務簡報會，會損害港交所上市監管職能觀感上的獨立性。

證監會最新發表報告蹤港交所規管上市事宜的表現，指出從港交所得知，上市科人員不再聯同業務行政人員出席與準上市申請人舉行的業務會議，上市申請人與上市科舉行的會議、上市申請人與港交所各業務相關部門舉行的會議，已改為必須分開安排。

證監會去年指出李小加邀上市科職員參與準新股的業務簡報會，可見【下一頁】

在職員內部表現評價上，除了上市科主管，港交所業務部門員工不再就上市科員工的「360度」表現檢討提供意見。

除此以外，上市科在制訂上市規則和政策時會自行作出研究，以及若要徵詢港交所各業務相關部門的意見時，會留意證券及期貨條例提及的責任。

證監會續指，留意到港交所去年7月設立新的上市科合規職能，負責責監督上市科的合規、內部控制和風險管理事項，包括員工的利益衝突及針對上市科員工的投訴，並於今年6月委任新的集團首席合規總監，而港交所與上市科之間的職能分隔政策（包括就分享上市相關資料而言）的檢討工作仍在進行中

證監會今年報告在交易所對非紀律上市事宜的覆核聆訊的處理方法、監管新上市發行人如何使用上市集資款項的披露、處理新反收購行動規則下的反收購行動交易，提出建議。

證監會報告全文

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港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 李小加 證監會

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