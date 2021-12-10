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【帶你睇盤】藍籌屋苑三房有裝　樓價不用700萬　受惠北都概念

股樓投資 17:17 2021/12/10

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新一份《施政報告》提出發展「北部都會區」大計，受消息帶動，不少用家、投資者均到區內尋寶，其中天水圍嘉湖山莊很受市場歡迎，皆因每月交投量有保證，亦有一定的升值潛力。今次推介的單位為嘉湖山莊6期6座中層H室，實用面積544平方呎，三房間隔，現叫價663萬元，可承造九成按揭，首期僅66.3萬元。值得留意的是，單位設雅致裝修，買家可即買即住。 

單位相

    點擊圖片放大
    +5
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放盤單位 天水圍嘉湖山莊6期6座中層H室（ 物業編號：AN224783）
實用面積 544平方呎
間隔 三房
叫價 663萬元
賣點 換樓之選、轉流量大、藍籌屋苑、可做九按、西南開揚、雅裝即住

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3ybE4rk

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 祥益地產 嘉湖山莊

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