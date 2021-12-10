【帶你睇盤】藍籌屋苑三房有裝　樓價不用700萬　受惠北都概念

新一份《施政報告》提出發展「北部都會區」大計，受消息帶動，不少用家、投資者均到區內尋寶，其中天水圍嘉湖山莊很受市場歡迎，皆因每月交投量有保證，亦有一定的升值潛力。今次推介的單位為嘉湖山莊6期6座中層H室，實用面積544平方呎，三房間隔，現叫價663萬元，可承造九成按揭，首期僅66.3萬元。值得留意的是，單位設雅致裝修，買家可即買即住。

單位相

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放盤單位 天水圍嘉湖山莊6期6座中層H室（ 物業編號：AN224783） 實用面積 544平方呎 間隔 三房 叫價 663萬元 賣點 換樓之選、轉流量大、藍籌屋苑、可做九按、西南開揚、雅裝即住

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