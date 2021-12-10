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【工展會2021】工展會明日開鑼　展商期望營業額勝疫前增30%

商業 17:14 2021/12/10

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工展會將於明日（12月11日）開鑼。場內有不少優惠折扣。（梁偉榮攝）

工展會將於明日（12月11日）開鑼。場內有不少優惠折扣。銷售「金鳳香米」的聚大行國際第3年參展，過去心已推出限量優惠。其經理鍾小姐表示，雖然新一代減少「食米」，但嬰兒也要吃白米，故銷售一直持續並穩定增長。

【聖誕節】Staycation成港男最愛聖誕活動　女生反而最想同親友慶祝

限量優惠包括2元一包的一公斤新米，限量30包。鍾解釋，過去只有20包，今次增加了數目，希望吸引更多顧客。其預計，銷售額按年增長20%。

專門代理台灣食品的「華記永昌」業務發展經理蔡偉光表示，向供應商預先訂購多種貨品，例如台灣品牌「六月初」的蛋捲。 （梁偉榮攝）

疫情下海外食品也見商機。專門代理台灣食品的「華記永昌」業務發展經理蔡偉光表示，向供應商預先訂購多種貨品，例如台灣品牌「六月初」的蛋捲。

他續指，雖然客人喜歡貨品大同小異，但線上和線下的消費女習慣不同。並舉例，客人在線上下單時，不喜歡購買太大的訂單，平圴消費金額200元至300元。

展望今年工展會，蔡偉光認為，疫情下港人未能外遊消費，加上台灣也是他們喜歡人旅行的地方。他配合全場88折和網上宣傳下，期望每日營業額達15萬元，整體較2019年增長30%。

【ET贏商有計】每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

【馬斯克】馬斯克稱想辭職做全職KOL　網民留言建議做YouTuber

【全面禁煙】煙草商末日？　新西蘭最快2022年通過方案　09年以後出生居民終生不准買煙

記者：馬意文

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品牌 食品 銷售 營業額 工展會 疫情

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