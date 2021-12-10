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【叱咤門票】（附抽獎教學）用麥當勞App捐款 90.3元 有機會抽到叱咤門票兩張

理財智慧 17:14 2021/12/10

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一年一度的樂壇盛事《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於1月1日舉行，大家也料人氣男團MIRROR將會出席，「鏡粉」也極渴望到場支持偶像。由於以上活動的門票未有公開發售， 想入場睇頒獎典禮的樂迷惟有透過不同商戶抽獎活動獲得門票，一票難求。

Google 香港 2021 年度搜尋榜新鮮出爐 消費券成為港人最關注議題 MIRROR「盧瀚霆」、「何詩蓓」及「張家朗」入熱搜關鍵字前三甲，詳見【下一頁


最近商業電台881903 與麥當勞合作推出「商業電台 x 麥當勞：支持麥當勞叔叔之家」的籌款活動，麥當勞App用戶捐款港幣90.3元給予麥當勞叔叔之家，有機會獲《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》亞洲國際博覽館 亞博十五年音樂再起飛」門票兩張。

    點擊圖片放大
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想參加以上活動的朋友，只需於12 月17日下午11時59分或之前成功於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App 內之指定捐款券，即可捐款港幣 90.3 元予香港麥當勞叔叔之家。是次捐款活動將按特定序列選出100 名得獎者，每位得獎者可獲門票 2 張，讓大家於 2022 年元旦與親朋摯友分享行善最樂的精神，現場直撃年度盛事！每位合資格的麥當勞 App 會員可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於 12月22日通過登記電話及電郵公佈。

旅發局加碼推第三輪「賞你遊香港」名額增至6萬個 姜濤、Phoebus獲邀擔任店長 宣傳好客精神，詳見【下一頁


下週（12月13 日）起，麥當勞 App 繼續推出多款優惠，包括一眾可樂迷千呼萬喚的「1元大可樂」優惠將於下週強勢回歸，用戶可以1暢飲多款汽水包括無糖可口可樂、可口可樂、芬達及雪碧。同時，下午茶Combo 亦推出美味選擇，包括「12元 脆香雞翼配飲品(細)」，還有「17元魚柳飽配飲品 (細)」及「18元雞蛋漢堡飽配新地」。

【免費乘車】立法會換屆選舉日市民可免費乘車　包括港鐵、巴士及電車，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

Mirror 音樂 門票 漢堡 叱咤樂壇流行榜

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