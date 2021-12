【珍品拍賣】大學生拍賣馬斯克改過作業　論文以7753美元售出

▲ 一名曾在賓夕法尼亞大學就讀的學生,剛以7753美元(約6.1萬港元)的價格拍賣了他的大學作業,歸功於當時任職助教、批改這作業的Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)。(法新社圖片)

一名曾在賓夕法尼亞大學就讀的學生,剛以7753美元(約6.1萬港元)的價格拍賣了他的大學作業,這份作業並非因內容有優秀而有高價值,反而要歸功於當時任職助教、批改這作業的Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)。

▲ 論文封面上印有馬斯克名字的首字母縮寫,其餘部分亦有一些批改的標記。(RR Auction官網圖片)

據拍賣公司RR Auction稱,這名叫Brian Thomas的舊學生,近日找到了其賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)的舊作業,而當時馬斯克就在班上擔任助教。作業最終以7753美元(約6.1萬港元)價格出售,論文封面上印有馬斯克名字的首字母縮寫,其餘部分亦有一些批改的標記。

▲ 論文拍賣時還附上了課程大綱以及Brian Thomas的一封信,他在信中將馬斯克描述為「一個嚴厲的評分者」。(RR Auction官網圖片)

論文拍賣時還附上了課程大綱以及Brian Thomas的一封信,他在信中將馬斯克描述為「一個嚴厲的評分者」,不過,他卻對馬斯克授課時的表現毫無印象。他還在信中表示,他把論文作為紀念品,是出於對該課程已故教授Myles Bass的「尊重」。

