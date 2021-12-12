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【珍品拍賣】大學生拍賣馬斯克改過作業　論文以7753美元售出

12:00 2021/12/12

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一名曾在賓夕法尼亞大學就讀的學生，剛以7753美元（約6.1萬港元）的價格拍賣了他的大學作業，歸功於當時任職助教、批改這作業的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。（法新社圖片）

一名曾在賓夕法尼亞大學就讀的學生，剛以7753美元（約6.1萬港元）的價格拍賣了他的大學作業，這份作業並非因內容有優秀而有高價值，反而要歸功於當時任職助教、批改這作業的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。

【馬斯克】馬斯克稱想辭職做全職KOL　網民留言建議做YouTuber

論文封面上印有馬斯克名字的首字母縮寫，其餘部分亦有一些批改的標記。（RR Auction官網圖片）

據拍賣公司RR Auction稱，這名叫Brian Thomas的舊學生，近日找到了其賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）的舊作業，而當時馬斯克就在班上擔任助教。作業最終以7753美元（約6.1萬港元）價格出售，論文封面上印有馬斯克名字的首字母縮寫，其餘部分亦有一些批改的標記。

論文拍賣時還附上了課程大綱以及Brian Thomas的一封信，他在信中將馬斯克描述為「一個嚴厲的評分者」。（RR Auction官網圖片）

論文拍賣時還附上了課程大綱以及Brian Thomas的一封信，他在信中將馬斯克描述為「一個嚴厲的評分者」，不過，他卻對馬斯克授課時的表現毫無印象。他還在信中表示，他把論文作為紀念品，是出於對該課程已故教授Myles Bass的「尊重」。

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責任編輯：李智美

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