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【無煙世代】於2027年執行 紐西蘭明年立法禁止2008年後出生人士終身不得買煙

環球政經 18:28 2021/12/10

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紐西蘭當地時間周四（9日）公布，於明年立法推行「無煙世代」的計劃，禁止2008年後出生人士不得購買香煙，並於2027年執行，這意味著該國吸煙年齡自18歲起逐年提高一歲，即現今青少年永遠無法合法買煙。

【能源科技】日本積極研究「藍氫」技術 以擺脫煤炭發電：【下一頁

當局表示，該措施會分階段進行，先由2024年起，大幅減低合法售賣香煙的商舖，其後在2025年起，開始減少香煙內含有的尼古丁份量，最後在2027年起，吸煙年齡自十八歲起逐年提高一歲。

衞生部副部長維羅爾表示，此舉目的是確保國民永遠不要開始吸煙，而隨著年齡增長，他們和未來世代都永遠無法合法買煙，真相是根本沒有一個可以安全開始抽煙的年齡；他相信，這對國民健康是具有歷史意義的一天。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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