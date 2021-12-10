【人幣定存】3大小行無懼滙價急跌 照減人民幣存息

▲ 渣打香港一連兩日短減長加，狠削3個月人民幣定存息。

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人行出重拳力壓人民幣急升，今天（12月10日）在岸價兌美元早段一度急瀉400點子，下試6.39，但午市已回升至6.3664。不過，3間大小港銀仍無懼，照減人民幣定期存款息率，包括大眾銀行及華僑永亨削低6個月或以下存息，渣打香港 （02888） 則短減長加。專家料，同業普遍採壁上觀，在年結前緊盯中外市況且戰且決，如本月中央召開的經濟會議等。

正因後市乍暖還寒，業界建議追息族先開立1個月定存，以便視乎跨年的市況而靈活轉身，高息王是招商永隆及富邦的5厘。

說回發鈔行，渣打調整旗下兩個高息計劃，一如昨天（9日）做法，狠削3個月年息，今天下調0.26厘、至2.2厘，跟半年期看齊；後者卻剛勁加0.4厘。而1年期更大加0.76厘，新息率報2.46厘。以上3存期的門檻為等值10萬港元。

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該行昨已把另一起存額1萬元人民幣的3個存期，同樣短減長加，而此入場費雖較小，但年息卻較高，分別為3個月及6個月俱為2.4厘，1年更達2.66厘。

單以大行比拼，渣打目前的3個月及6個月年息介乎2.2至2.4厘，跑贏中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）兩存期皆為2厘。可是，不敵恒生 （00011） 3個月的2.8厘，以及富邦的半年有2.8厘。

至於渣打1年期也有兩個選擇，由2.46厘至2.66厘，亦撼贏兩大發鈔行的兩厘，惟不及南商和富邦的2.8厘。綜觀全周，建行亞洲昨也全面減息。

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此外，展望人民幣滙價，花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，維持未來3個月、半年及1年6.35預測，長期5.6的目標價沒有改變。

陳正犖認為，人民銀行的貨幣政策寬鬆將更加廣泛。同時，繼續預計明年第二季或透過中期借貸便利（MLF）減息25個基點，以降低實體經濟的融資成本。而更果斷的政策行動，似乎正在醞釀之中，在12月中旬的中央經濟工作會議之後會更加明朗。

另一方面，陳正犖又料，下周四（16日）聯儲局將首次加息25點子的基本預測，從明年12月提前至明年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年加息 3 次。

陳正犖又預計，強勁的通脹將導致聯儲局官員在今年12月宣布，將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月300億美元，為加息打開了更早的窗口。展望美元走向，料美滙指數於未來3個月預測為97.52，長預測96.4。



人民幣昨創3年半高位後，人民銀行出手抑制人幣升值，更於今年內第二次上調金融機構外滙存款準備金率。為加強金融機構外滙流動性管理，人行決定，自下周三（15日）起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由現行的7%提高到9%。

人行昨晚宣布辣招後，人幣滙價應聲插水，在岸價兌美元跌穿6.36，夜盤收報6.3778，遠較亞洲收市6.3457為低。光銀香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文今午對媒體說，短期內料6.35是人民幣「紅綫」，因升值過急不利出口，料明年滙價趨穩。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源