【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘

▲ 渣打香港一連兩日短減長加，狠削3個月人民幣定存息。

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人行出重拳力壓人民幣急升後，人民幣滙價理應回軟，但即市仍一度勁彈，正因後市乍暖還寒，業界建議追息族先開立1個月定存，以便視乎跨年的市況而靈活轉身，高息王是招商永隆及富邦的5厘。

3間大小港銀仍無懼，照減人民幣定期存款息率，包括大眾銀行及華僑永亨削低6個月或以下存息，渣打香港 （02888） 則短減長加。專家料，同業普遍採壁上觀，在年結前緊盯中外市況且戰且決。

發鈔行方面，渣打調整旗下兩個高息計劃，一如12月9日做法，狠削3個月年息，周五下調0.26厘、至2.2厘，跟半年期看齊；後者卻剛勁加0.4厘。而1年期更大加0.76厘，新息率報2.46厘。以上3存期的門檻為等值10萬港元。

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該行周四已把另一起存額1萬元人民幣的3個存期，同樣短減長加，而此入場費雖較小，但年息卻較高，分別為3個月及6個月俱為2.4厘，1年更達2.66厘。

單以大行比拼，渣打目前的3個月及6個月年息介乎2.2至2.4厘，跑贏中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）兩存期皆為2厘。可是，不敵恒生 （00011） 3個月的2.8厘，以及富邦的半年有2.8厘。

至於渣打1年期也有兩個選擇，由2.46厘至2.66厘，亦撼贏兩大發鈔行的兩厘，惟不及南商和富邦的2.8厘。綜觀全周，建行亞洲昨也全面減息。

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此外，展望人民幣滙價，花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖指，維持未來3個月、半年及1年6.35預測，長期5.6的目標價沒有改變。

陳正犖認為，人民銀行的貨幣政策寬鬆將更加廣泛。同時，繼續預計明年第二季或透過中期借貸便利（MLF）減息25個基點，以降低實體經濟的融資成本。而更果斷的政策行動，似乎正在醞釀之中，在12月中旬的中央經濟工作會議之後會更加明朗。

另一方面，陳正犖又料，聯儲局首次加息25點子的基本預測，從明年12月提前至明年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年加息3次。

陳正犖又預計，強勁的通脹將導致聯儲局官員在今年12月宣布，將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月300億美元，為加息打開了更早的窗口。展望美元走向，料美滙指數於未來3個月預測為97.52，長綫預測96.4。



人民幣創3年半高位後，人民銀行出手抑制人幣升值，更於今年內第二次上調金融機構外滙存款準備金率。為加強金融機構外滙流動性管理，人行決定，自周三（15日）起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由現行的7%提高到9%。人行宣布辣招後，人幣滙價應聲插水。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源