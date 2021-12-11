【Canon】為自家鏡頭研低光感光元件　漆黑環境拍攝彩色相片

▲ 有傳佳能（Canon）已著手打造新款低感光元件，該款由Canon新研發的感光元件與傳統的CMOS感光元件相比，只需使用十分之一進光量即可形成清晰影象。（法新社資料圖片）

近年，各大手機和相機品牌也不斷精進自家拍攝鏡頭。有傳佳能（Canon）已著手打造新款低感光元件，該款由Canon新研發的感光元件與傳統的CMOS感光元件相比，只需使用十分之一進光量即可形成清晰影象，最快將於明年生產，並套用在Canon相機鏡頭產品中。

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據日經新聞報道，Canon是次採用SPAD（單光子崩潰二極體）製造全新感光元件，相比傳統以光電二極體製造的CMOS感光元件，標榜即使在黑暗的環境也能拍出清晰影象，同時可以還原高度的色彩。預計SPAD感光元件可廣泛使用於自動駕駛、監控設備、TOF測距、慢動作畫面捕捉，以及混合實境定位等場景。

不過，Canon是次打造的SPAD感光元件僅能對應320萬像素，而目前市面上很多相機的解像度已高達2,000萬像素以上，若要將SPAD感光元件應用在相機上，則可能稍嫌不足。

Canon又強調，新技術將能應用在計有CMOS感光元件設計，表示將能以相同製造成本進行量產。Canon預計在2022年下半年正式量產此款SPAD感光元件，並且在2022年底率先應用在監控設備產品。

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責任編輯：文睿