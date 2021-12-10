【大行點睇】德銀指龍光集團土儲優質　估值見底　推薦為內房行業首選股

德銀發表研究報告指出，龍光集團(03380)早前披露的配股及發債，可紓緩公司流動性壓力。該行指集團土儲優質充裕，融資渠道不斷改善，將成為行業整合的贏家。而隨著債券市場准入重新開放，相信公司於2022年上半年將恢復收購土地或轉換城市更新項目，為2022財年後恢復增長鋪路。

該行調整了對龍光集團的收入及銷售預測，並指大灣區房地產市場的下行周期因素，將公司預期將於2022年推出銷售的香港鴨脷洲項目之潛在確認收益所抵銷，該行對其盈利預測保持不變，另相信公司估值或已見底，目標價由11元下調至10.2元，維持「買入」評級，繼續推薦龍光為內房行業首選股。

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