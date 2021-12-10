【異動股】中鋁國際工程爆升近70% 內地鋰鹽價格加速上漲
股樓投資 16:48 2021/12/10
中鋁國際工程(02068)今日爆升近70%，升幅一度漲至90%，中鋁國際（滬：601068）A股亦漲停。
據內媒報道，內地12月進入旺季備貨期後，疊加青海減產、鋰鹽加工廠集中檢修，鋰鹽供應變得緊張，僅11月29日至12月3日這一周，每噸電池級碳酸鋰價格上漲了10000元，每噸電池級氫氧化鋰上漲了4000元。
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撰文 : 周兆邦