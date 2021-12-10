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【異動股】中鋁國際工程爆升近70%　內地鋰鹽價格加速上漲

股樓投資 16:48 2021/12/10

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中鋁國際工程(02068)今日爆升近70%，升幅一度漲至90%，中鋁國際（滬：601068）A股亦漲停。

據內媒報道，內地12月進入旺季備貨期後，疊加青海減產、鋰鹽加工廠集中檢修，鋰鹽供應變得緊張，僅11月29日至12月3日這一周，每噸電池級碳酸鋰價格上漲了10000元，每噸電池級氫氧化鋰上漲了4000元。

 

 

【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選

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同場加映  【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

中鋁國際（02068） 港股
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