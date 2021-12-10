【大行點睇】摩通睇好小鵬汽車　料其內地滲透率將增長6倍以上

摩通發表報告，首予小鵬汽車(09868) 「增持」評級，目標價240元，料公司將在2021至2025財年實現52%的收入年複合增長率，並相信產品組合能夠滿足市場需求。該行在中國智能電動車領域推介小鵬、比亞迪(01211和蔚來(美：NIO) 。

報告指，小鵬汽車發展戰略重點，如先進駕駛輔助系統、自動駕駛解決方案和差異化的平台戰略，將受益及引領中國智能電動車趨勢，預測中國電動車滲透率將增長6倍以上，從2020年的5%提升至2025年的35%。

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