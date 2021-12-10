【英鎊定存】花旗料下周四英國加息0.15厘 港銀偷步鬥加英鎊定存息

▲ 英鎊定存息最高12.88厘，賺息有助彌補滙價積弱。

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下周堪稱超級央行周，除了全球聚焦聯儲局於下周四（12月16日）議息外，同日英倫銀行也作2021年的壓軸議息，市場激辯英國會否加息，花旗大膽預估加0.15厘，高盛卻料延至明年2月才出手。

本來市場普遍憧憬英國今次驟加0.15厘，但變種病毒疫襲全球，外電指首次加息幅度或收窄至0.08厘，象徵性微加的主因是顯示財金高官正視英國通脹飛升。惟唱反調者卻以Omicron的陰霾，料央行不願打擊聖誕旺季消費，因而暫仍忍手，維持0.1厘超低息。

猶記得上月英倫銀行「彈弓手」，爆冷未有加息，一改早自10月多番放風須調高政策利率，外電指偷步炒加息的好倉盤慘被挾至血流成海，更累英鎊兌美元急插水，跌穿1.35的重要關口。

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如今憧憬加息的投機客轉趨審慎，既因熱刺等英超球隊染疫，英國官員警告Omicron患者或多達100萬人，加上脱歐後遺症，復添歐洲難民問題及烏克蘭地緣政冶等內外夾擊，俱令博彩公司較多預計英國明年才出手。

可是，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖昨回應本報查詢指，維持下周英國加息0.15厘預測，主因當地通脹持續升温及就業數據強勁。惟加息未能提振滙價，料未來3個月英鎊報1.31，半年到1年失守1.3關，乍現1.29低位。

而中小港銀已搶閘鬥加英鎊定期存款息，包括大眾銀行及上海商業銀行，後者於本周二（7日）加半年及1年期，新息率分別報0.25厘及0.45厘，這兩存期皆為同期的高息王；而長息更已累加0.15厘。

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上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，英鎊是其中一種受歡迎的外幣，為進一步吸納新資金或新客戶，故決定提升相關存息。而客戶普遍對中至長存期，例如3個月或以上的定期存款較感興趣。

專家指，BNO港人對英鎊有需要者，不妨先開立短存，再靜候一周後的議息結果。而市面冠絕全城是富邦的7天年息12.88厘，恒生 （00011） 及南商齊為12厘，滙豐（HSBC）也有11厘，中銀香港 （02388） 及集友為10厘。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，英鎊於今年底前的高低區間料為1.31至1.36，年底目標為1.33。由於新變種病毒影響未明，預計英倫銀行於12月議息維持基準利率不變。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源