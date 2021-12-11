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【3D打印】德企3D打印電動車電池　採用厚層技術工藝減能源消耗

14:00 2021/12/11

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近年全球電動車數目穩步上升，如果配合3D打印技術還可以推出甚麼創新方案？位於德國的科企Blackstone Technology日前宣布，起將用3D打印技術生產電動車電池。該企更為此3D打印電動車電池的方案，展示其新工廠和首條生產線。

據悉，該打印工藝稱為「厚層技術」（Thick Layer Technology），通過厚層技術以3D打印技術生產電池電極和鋰離子電池的隔膜。而採用該技術同時意味著儲存電力的電池單元層更厚，可以令能量密度提高了20%，電池的尺寸也可以靈活調整，根據汽車公司的需求進行定制。

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其電池更比傳統生產的鋰離子電池的空間節省15%，材料節省20歐元/千瓦時（約176港元/千瓦時）。在生產過程中，能源消耗更降低23%，另因爲該流程採用較環保的純水工藝，可減少50%的生產廢料。

事實上，近件在德國的3D打印技術工業化，並正繼續朝著批量化生產方向發展，是次該企就展示了針對未來電池生產的工業領域。據悉，該企剛獲得當地銀行的資助承諾，將獲得572萬歐元（約5,036萬港元）。該企的工廠生產部份亦將由原本只有14名員工，預計到2022年員工人數將增加到38人。

責任編輯：張寶燕

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