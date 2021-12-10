馬斯克26年前曾任大學助教 昔日墨寶逾6萬售出

電動車Tesla創辦人馬斯克舉動備受關注，更吸引一班粉絲跟隨，甚至願意出價購買與他有關的物品。馬斯克曾擔任美國一所大學著名商學院助教，他曾修改及評分的功課最近在網上拍賣，成功以7,753美元（約6萬港元）售出，可謂一字千金。

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馬斯克（Elon Musk） 於1995年在美國賓夕法尼亞大學就讀經濟及物理學，期間曾擔任大學著名沃頓商學院「創業能力：執行與營運」課程助教，協助教授修改、評分該課程的論文和考卷。

相隔26年後，當時學生之一的托馬斯（Brian Thomas）發現馬斯克當年為他評分的論文後，認為具有潛在價值，於是聯絡波士頓專門從事名人親筆簽名或手稿的RR Auctions，協助拍賣物品。

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據拍賣相片顯示，馬斯克在論文作簡單標記及扣分，並沒有他的完整簽名，只有其姓名縮寫「EM」，以及寫下評語。這份帶有馬斯克筆跡的論文最終以7,753美元（約6萬港元）成交，當中包括25%的拍賣費用。

托馬斯指，自己與兒子翻閱其高中紀念冊時，無意中在車庫發現這份論文。當時沒有意識到是與馬斯克有關，直至他兒子發現馬斯克名字縮寫。托馬斯續指，對馬斯克當年完全沒有印象，保留這些論文的唯一原因是他很喜歡該課程的教授，對他影響很大。

早前一張馬斯克親筆簽名的相片，亦以1,383美元(1.1萬港元)成交。

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責任編輯：郭麗明