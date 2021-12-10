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【虛擬資產】惠峰國際入股離散藝術進軍NFT市場　近期股市欠方向促使資金流入虛擬資產

股市 16:18 2021/12/10

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惠峰國際董事張玉峰稱，現時已接洽約300位知名畫家上架其作品NFT，預計交易平台最快明年首季登場

惠峰國際宣布以3000萬美元入股離散藝術（Deventral Art），拓藝術品NFT （非同質化代幣）業務，並推出NFT交易平台。惠峰國際董事張玉峰稱，現時已接洽約300位知名畫家上架其作品NFT，預計交易平台最快明年首季登場。

張玉峰稱，NFT發展迅速，成為投資領域的新藍海，而藝術品的價值一向備受市場認可，認為相關NFT的流通性較佳，並透露現時離散藝術估值已達約1500萬美元。張玉峰預計，首批上架NFT作價約數萬元，交易平台會收取約1%的交易服務費，料最快平台1年達至收支平衡。

張玉峰指出，近期股票市場缺乏方向，帶動部分資金流入虛擬資產市場。他估計，明年美股繼續向好，但整體波幅較大，料上半年全球各地在通關方面會有明顯進展，屆時將帶動旅遊及航空板塊，消費方面將現報復性反彈，同時看好新興科技行業。

張玉峰提到，未來更多中概股回流香港，但投資氣氛仍然較弱，現時港股同樣缺乏方向，市場氣氛淡弱，明年走勢要視乎北水基金進場能否提振整體投資者信心。

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記者：李哲毅

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