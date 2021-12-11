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【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王

07:26 2021/12/11

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南商把1年期港元定存享0.7厘的截止期，延至1月6日屆滿，令來年吸存戰提早開打。

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12月踏入第2周，市場陷大悶局，似乎歲晚收爐提早降臨，主因各界靜待下周四（12月16日）聯儲局議息後才作部署。全周僅得兩間中小行調整港元定期存款息，包括富邦微加3個月年息，反觀滙立（WeLaB Bank）卻驟劈1個月年息0.9厘，從上周五（3日）的1.5厘降至最新0.6厘。如以這家虛擬銀行每筆存款上限為20萬元計，日前最高賺息250元，如今縮至100元。專家料，大小銀行普遍暫忍手，視乎小通關何時上馬等變數。

本周港元定存市況，最矚目的並非虛擬銀行的定存勁玩過山車，反而是有中小行提早拉開戰幔。南商把短中息的截止期限，延長至1月6日才屆滿，令明年搶存戰提早開打，而這家中資行的1年特惠息有0.7厘，在高息榜穩佔亞軍。

正因市況轉靜，全周的高息榜暫乏變化，即使一面倒獨加的富邦，旗下3個月年息加至0.85厘，但該行另提供相同存期6.88厘優惠，續問鼎冠絕全城的高息王。

美元定存息最高8厘  7天速賺逾1500元【下一頁

展望後市，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，隨着年結將至，料與樓按掛鈎的1個月拆息由目前的0.2厘，在年底前約升至0.25厘。

順帶一提，金管局自11月起推出次輪400億元票據，冀抽走流動性，以便在美國收水前穩港滙，共分8次發行，將於12月21日屆滿，市場關注會否再有新一輪抽資行動；而港銀的總結餘將跌穿4,000億元大關。

另一方面，業界又指港元定存為避險族首選，普羅散戶寧可在年關前先把愛股計數離場，再斥閒資開立定存，如短存最高息是集友7天有5.8厘，以上限500萬元計，速賺約5,500元。

大行勁加人幣中長期存息  1年最高2.66厘【下一頁

此外，本周發鈔行另闢戰綫，渣打香港 （02888） 向個人銀行客戶推出「可持續發展儲蓄戶口」。這是香港首個與可持續發展掛鈎的港元、人民幣和美元儲蓄戶口，以支持潔淨能源、普惠金融和經濟發展。

新客戶存入「可持續發展儲蓄戶口」資金超過指定金額，如每日結存介乎20萬到100萬元，港元享年利率0.68厘，人民幣更有高達2.88厘的額外賞年利率。美元戶口介乎2.5萬至12.5萬美元，利率為0.38厘。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠稱，港人對可持續發展及綠色金融產品的興趣正在增加。據其最新可持續投資趨勢調查，大約有10%受訪者表示把逾四分之一資金投入可持續投資。為響應集團2050年融資活動淨零碳排放的承諾，該行一直在積極增加支持可持續發展的金融產品及方案。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

綠色金融 渣打集團（02888） 富邦銀行 滙立銀行 定期存款 港元定期存款

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