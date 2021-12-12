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【打印牛扒】以色列3D打印牛扒　不需要屠宰任何牛隻

18:00 2021/12/12

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近年已有不少企業、初創等利用3D打印技術，開發不同創新科技方案，有以色列公司近日更成功研製3D打印牛扒。以色列初創公司MeaTech 3D早前結合細胞培植技術，打印出百分百真實的牛扒，過程中還不需要屠宰任何牛隻。

據悉，該初創成功研製了一塊現時最大的「培植肉扒」與以往大多數打印的植物肉扒不同，由技術人員從小牛的臍帶組織抽取樣本再作分化培植，可以在不需要屠宰牛隻的情況下，打印真牛扒。未來技術成熟後更有望可取代傳統畜牧業，減少溫室氣體排放。

【3D打印】全球首創！　日大學以3D打印技術製作霜降和牛

【醫療科技】以色列團隊3D打印腫瘤　擬培養癌細胞試新藥

該款最大型的3D打印牛扒重104克，在打印素材方面，MeaTech 3D 表示，要先從小牛的臍帶組織抽取樣本，之後從臍帶組織分離出幹細胞，再將幹細胞當成「種子」，在培養器中器分化及培植，「種」出牛扒所需的肌肉細胞及脂肪細胞。之後再利用3D打印技術列印出牛扒形狀。而放置一段時間後，細胞便會形成肌肉組織，真正做到牛扒的質感。

    點擊圖片放大
    +2

不過，研究人員暫未有公開製作成本，以及正式投入市場應用的時間，僅指其3D牛扒有望供應給市場，並正改良技術，嘗試培植出豬肉及雞肉。

【太空任務】NASA試3D打印月球風化層　用外星材料製殖民建築物

責任編輯：張寶燕

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