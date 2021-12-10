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3年前高市價購愉景新城　現棄樓趕移民　連使費損手近百萬

股樓投資 16:52 2021/12/10

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荃灣愉景新城罕有錄得蝕讓成交，美聯物業鍾家豪說，愉景新城8座高層D室，實用面積600平方呎，三房一套間隔，今年9月開始放盤，當時開價980萬元，由於屋苑過去兩個月未錄得同類型單位成交，加上業主趕移民，終減價70萬元，以910萬元售出單位，實用呎價約12,166元。 

據了解，原業主於2018年8月置業，當時見單位連裝修，故不惜以930萬元、高市價約8%的價錢購入單位。換句話說，原業主持貨至今約3年，現帳面蝕約20萬元，若連買賣佣金、律師費及其他使費計，料實蝕約80萬至90萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 私人屋苑 愉景新城

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