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【加密貨幣】幣安即將全面退出內地市場　擬與印尼巨頭合作設交易所

16:15 2021/12/10

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外電報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），正與印尼最富有家族Hartonos以及當地國有電訊商PT Telkom Indonesia磋商，設立加密貨幣交易所。

幣安早於2017年已退出內地市場，不再於內地從事交易所業務。隨著中央今年趕絕加密貨幣，人行9月底宣布，所有涉及加密貨幣的金融交易都屬非法，幣安早前亦宣佈，今年12月31日晚上12時下架CNY交易區，並將對平台用戶進行清退。

多間東南亞銀行涉足加密幣業務 【下一頁】

不過另一邊廂，東南亞多國卻對加密貨幣持開放態度，故不少當地銀行都有涉足加密貨幣業務。區內最大銀行星展就設有數碼交易平台，提供證券型代幣產品與加密貨幣交易服務。泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）上月亦以178.5億泰銖，收購當地加密貨幣交易平台Bitkub Online的51%股權。

然而，基於宗教因素，加密貨幣在東南亞的發展亦存在隱憂。印尼宗教領袖委員會（National Ulema Council）早前宣佈，禁止穆斯林買賣加密貨幣，原因是加密貨幣具有不確定性、賭博性及危害的元素。

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