【CCL】CCL按周跌0.31%　報187.75點　中原︰全年整體樓價升約6%　新界西跑贏大市升一成

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報187.75點，按周跌0.31%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，預計2021年全年整體樓價上升約6%，當中新界西樓價升幅明顯跑贏大市，預料全年上升約一成。

以本周指數計，今年CCL暫時累升6.54%，CCL Mass升5.71%，CCL（中小型單位）升6.11%，CCL（大型單位）升8.79%。四區方面，新界兩區樓價表現較優，新界西升10.90%，新界東升5.20%。港九市區樓價落後大市，港島升4.11%，九龍升3.75%。

分區指數方面，新界西CCL_Mass報176.85點，按周跌1.17%。新界東CCL_Mass報200.19點，按周跌0.95%。九龍CCL_Mass報181.96點，按周跌0.63%。港島CCL_Mass報193.56點，按周升1.34%，結束2周連跌。

黃良昇分析，CCL八大指數今周七跌一升，上周七升一跌，相信短期樓價繼續高位反覆爭持，展望明年新春樓價走勢才會有突破。中原城市領先指數CCL最新報187.75點，按周跌0.31%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.54點，按周跌0.30%。CCL（中小型單位）報187.49點，按周跌0.36%。CCL（大型單位）報189.07點，按周跌0.06%。

以近9周計，CCL於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.63%。CCL Mass於188點至190點之間窄幅爭持，期間累跌1.36%。CCL(中小型單位)於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌1.10%。CCL(大型單位)於183點至189點之間反覆，累升1.93%。

黃良昇指出，12月6日人行宣佈於12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，對本港樓市的影響將於12月下旬公佈的CCL才開始反映。

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