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【聖誕節】Staycation成港男最愛聖誕活動　女生反而最想同親友慶祝

商業 16:17 2021/12/10

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交友約會公司HK Romance Dating Limited（HKRD） 今（10日）公佈有關港人聖誕節消費意欲及模式的調查，更指出Staycation成為了在疫情下，港男最喜愛的聖誕活動。（法新社資料圖片）

港人再一年在疫情新常態下渡過聖誕節，聖誕節將近，港人會如何安排聖誕慶祝活動？交友約會公司HK Romance Dating Limited（HKRD） 今（10日）公佈有關港人聖誕節消費意欲及模式的調查，更指出Staycation成為了在疫情下，港男最喜愛的聖誕活動。

【毛孩都有份】Snoopy史諾比主題Staycation即日起接受預訂　入住主題房送限定禮品包（多圖）

HKRD於今年11月初至12月初，透過電話訪問、網上問卷及街頭訪問方式進行調查，共訪問了698名香港情侶或夫婦。當中男士佔整體約52%，女士則佔48%。

港女首選與親友過聖誕　Staycation排第2位

HKRD創辦人張惠萍（Anita）表示，Staycation不單可以到酒店放鬆心情，更可以享用大餐，可滿足港人旅行的欲望，因此選擇以Staycation慶祝聖誕的人數較去年明顯上升。

是次的調查發現，有31%男士最想到酒店與另一半Staycation過聖誕，不過最多女士最想與親友一同慶祝聖誕（佔26%），第二位才是選擇到酒店Staycation（佔18%）。

惟HKRD創辦人黃嘉如（Yubi）亦補充，Staycation為旅行替代品，預計通關後選擇Staycation的人將會減少。

    點擊圖片放大

逾兩成半港人不送禮　最多港男揀送珠寶首飾

  • 較多港男表示，將會挑選珠寶首飾作為聖誕禮物（佔17%），更有41%表示其購買聖誕禮物的預算高達1,001至3,000元；
  • 有25%港女則預計，會以電子產品作聖誕禮物。其購買聖誕禮物的預算同樣以介乎1,001至3,000元佔比為最多，有33%。

較多港男表示，將會挑選珠寶首飾作為聖誕禮物（佔17%），更有41%表示其購買聖誕禮物的預算高達1,001至3,000元；有25%港女則預計，會以電子產品作聖誕禮物。其購買聖誕禮物的預算同樣以介乎1,001至3,000元佔比為最多，有33%。

惟有趣的是，另有25%男士和29%女士表示沒有計劃向心儀對象送上禮物，Anita認為，港人已有「疫情疲勞」，因此無多餘心力準備聖誕禮物，但她強調送禮物也是維持伴侶關係的方法之一，建議港人挑選禮物前先了解伴侶喜好，繼而選購實用性或是具紀念價值的禮物。

此外，隨著本港疫情愈趨緩和，調查結果還顯示，分別54%男士及67%女士認為開關後，內地人來港消費將會帶動本港經濟發展，因此分別有47%男士及41%女士表示，對來年經濟發展感到樂觀，更有27%男士和23%女士預計今年聖誕消費將較上年增加。

【展會復辦】國際旅遊展月底舉行  展商數量減8成  本地展商佔比增至36%

【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦

記者：文睿

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