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首版《哈利波特》約47萬美元拍賣 創20世紀小說作品世界拍賣紀錄

環球政經 16:03 2021/12/10

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相信《哈利波特》陪隨着不少人的人生，首版《哈利波特》於美國以47.1萬美元拍賣成交，打破該系小說拍賣價格紀錄，拍賣價格遠超預售估價7萬美元的6倍多。

【太空探索】太空旅遊竟導致環境災難？專家：污染比商業用途客機大100倍 【下一頁

Heritage Auctions 執行副總裁 Joe Maddalena在聲明中表示，這不僅是有史以來售出最昂貴的《哈利波特》書籍，還是有史以來最昂貴商業出版的20世紀小說作品。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察 【下一頁

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這本《哈利波特》是1997年英國出版的500本精裝《哈利波特與魔法石》其中之一，封面上有彩色插圖。最終書本由一位美國收藏家出售，買家姓名沒有公佈。

 

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責任編輯：羅浩濂

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