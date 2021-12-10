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【免費乘車】立法會換屆選舉日市民可免費乘車　包括港鐵、巴士及電車

理財智慧 16:09 2021/12/10

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政府今日公布，本月19日、即立法會換屆選舉日當天，多個公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商及電車公司，會為市民提供免費乘車優惠。

適用範圍如下：

（一）港鐵

適用於本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不包括機場快線。

（二）專營巴士

適用於九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）、新世界第一巴士服務有限公司（新巴）、城巴有限公司、龍運巴士有限公司及新大嶼山巴士（1973）有限公司的專營巴士路線，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。

（三）電車

適用於所有電車路線。

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
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政府表示，上述公共交通營辦商會於當天的頭班車起至尾班車，提供免費乘車優惠，屆時將維持正常服務水平，並會因應乘客需求及實際交通情況，於個別較為繁忙的路線及時段加強服務。公共交通營辦商將另行公布進一步詳情。

此外，運輸署亦會適時透過傳媒、運輸署網頁及「香港出行易」手機應用程式，向市民發放最新的交通消息。各公共交通營辦商則會加強人手，協助維持乘客候車及上車的秩序。

 

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撰文 : 陳楚琨

運輸署 經濟 城巴 九巴 新巴 電車 港鐵 選舉 巴士 香港

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