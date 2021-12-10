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【ET講股通】孫運喜：三大關鍵（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:39 2021/12/10

分享：

港股今早低開184點後反覆跌逾百點，恒生指數半日跌122點，報24132點，守二萬四。ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌0.4%；京東 （09618） 、快手 （01024） 逆市升1%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽　恒指失守24000點
01：09 - 科技股跌　阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 輸大市
02：11 - 人行出手、人民幣匯價大跌拖累大市
03：16 - 惠譽下調恒大 （03333） 及佳兆業 （01638） 評級至「限制性違約」
04：15 - 外圍市況走軟
04：56 - 關鍵一：美國今晚公布通脹數據　或創40年新高
07：30 - 關鍵二：Omicron擔憂再現　新加坡個案打3針仍中招
11：20 - 觀眾問股：華潤置地 （01109） 甚麼價位可買入？
13：52 - 降準利好　內房股可於重要支持位前買入
14：59 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價位可買入？短綫有機會回軟
17：44 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 甚麼價位可以買入？也談青島啤酒 （00168）
21：33 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 甚麼價位可買入？
24：13 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 甚麼價位可買入？上望及目標？
27：16 - 觀眾問股：人民幣貶值利好哪些股份？
29：52 - 觀眾問股：中鋁國際 （02068） 、華音國際 （00989） 點睇？
32：03 - 關鍵三：恒指短綫下望留意23800會否跌穿
33：06 - 港股收市市況速報
33：39 - 個股推介：麗珠醫藥 （01513）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3128902

******

恒指全日跌259點，收報23995點，大市總成交逾1,138億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股重新失守24000關，互聯網平台經濟股再受壓，騰訊 （00700） 跌1.9%，阿里巴巴 （09988） 跌1.8%，美團 （03690） 跌1.6%。金融股表現亦不濟，友邦 （01299） 跌1.3%，其餘內房、濠賭、藥物股皆受壓。

跌市主因：一、人民幣急挫，主因人民銀行出手上調外滙存準率，不利港股投資氣氛；二、內房股再傳壞消息，外媒報道兩家內房股瀕臨違約；三、外圍股市轉弱，道指昨晚跌逾200點，主因美國總統拜登暗示通脹將有驚嚇。

緊盯今晚美通脹  潛力股留意麗珠

展望後市，還看3大關鍵：

一、美國通脹：今晚公布的CPI，經濟學家估上升6.7%，市場人士更估6.9%，若如拜登所指將有驚嚇，恐踏入「7字頭」的時代，為40年來最勁，通脹數字將直接影響聯儲局的加息步伐。

二、疫情變化：IMF指Omicorn恐窒礙全球經濟增長。又有指，Omicorn症狀輕微，惟傳染力高，為Delta的4倍多。新加坡出現兩個案，已打3針，但仍然感染Omicorn。英國立即加強防疫措施。

三、技術走勢：恒指重要支持為23800點，且看能否守住。港股成交相對淡靜，目前下跌動力未算大。

潛力股可留意麗珠醫藥 （01513） ，股價升1.1%至27.05元，形成雙底及突破50天綫，可待回吐至50天綫、20天綫水平考慮上車。

【「ET講股通」問股環節，包括︰華潤置地、李寧、華潤啤酒、比亞迪電子、時代電氣、中鋁國際、華音國際︰立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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麗珠醫藥（01513） 疫情 美國聯儲局 民企內房股 人民幣 友邦保險（01299） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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