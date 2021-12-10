【內地通關】截至下午1時 創科局局長薛永恒：逾8.3萬市民申請註冊「港康碼」

創新及科技局局長薛永恒今日（10日）出席論壇後表示，「香港健康碼」註冊由早上九時開始，形容過程順暢，而截止下午一時，已有逾8.3萬名市民申請註冊帳戶。

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他表示，市民在申請時，若公屋居民可即時確認住址，便可獲得「港康碼」帳戶，而非公屋居民則需於網上上傳有關資料，例如水費單、電費單、銀行紀錄等，其他市民如果無住址證明，預計最快下周初會收到由政府發出、包含個人識別碼的確認信件，以啟動帳戶。

早前提及和部分機構商討送贈手機予基層或長者等有需要人士，薛永恒表示，當局正積極和慈善團體和電訊公司商討，暫時估計會提供過萬部電話。

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責任編輯：潘曉豐