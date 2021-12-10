花逾千萬買一房海景單位　三年多帳面蝕137萬走人

港鐵站上蓋項目向來有價有市，但南昌站匯璽入伙約三年多，近期竟錄一宗蝕讓成交，業主帳面更逾蝕一成。香港置業馬漢偉說，匯璽5B座中層B室，實用面積385平方呎，一房間隔，近日以930萬元易手，實用呎價約24,156元，較市價低約一成。

據悉，新買家鍾情屋苑位於鐵路站上蓋，交通方便，而且享海景，故即睇即決定承接。據知，原業主因有意換貨，所以賣樓套現。

資料顯示，業主於2018年3月以約1,067萬元購入上址，持貨逾3年，現帳面蝕約137萬元，物業期內貶值逾12%。

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