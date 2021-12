普京坦言認為 烏東地區猶如種族滅絕

俄羅斯與烏克蘭的關係持續緊急,地區局勢仍未明朗,引起國際關注。俄羅斯總統普京周四(9日)談及烏克蘭東部地區的情況,直指當地現時正經歷「種族滅絕」。

普京(Vladimir Putin)當日參加俄羅斯公民社會及人權協會的會議,商討包括新冠肺炎疫苗接種至監獄改革等議題。席間,有記者問普京如何看待烏東兩大地區現時的情況,並以「種族滅絕」(genocide)形容。

普京回應,指現在頓巴斯(Donbass)地區發生甚麼事大家都知道,直言

「情況正如你(記者)形容,令人想起種族滅絕。」

(This, of course, is very reminiscent of genocide of which you spoke.)