普京坦言認為 烏東地區猶如種族滅絕

俄羅斯與烏克蘭的關係持續緊急，地區局勢仍未明朗，引起國際關注。俄羅斯總統普京周四（9日）談及烏克蘭東部地區的情況，直指當地現時正經歷「種族滅絕」。

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普京（Vladimir Putin）當日參加俄羅斯公民社會及人權協會的會議，商討包括新冠肺炎疫苗接種至監獄改革等議題。席間，有記者問普京如何看待烏東兩大地區現時的情況，並以「種族滅絕」（genocide）形容。

普京回應，指現在頓巴斯（Donbass）地區發生甚麼事大家都知道，直言

「情況正如你（記者）形容，令人想起種族滅絕。」

（This, of course, is very reminiscent of genocide of which you spoke.）

普京認為恐懼俄羅斯的情緒是現時烏東地區出現種族滅絕的首要條件，強調需要採取非常準確的措施應對。

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烏克蘭東部的頓巴斯及盧甘斯克（Lugansk）為俄語區，2014年起自行宣布從烏克蘭獨立，但此後兩地便經常發生軍事衝突。據聯合國估計，衝突至今造成超過1.3萬人喪生，包括老人及兒童。

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責任編輯：吳漢培