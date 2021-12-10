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教育股板塊分析　在綫教育比傳統教學更值搏？

股市 15:10 2021/12/10

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內媒指在綫教育學科類牌照即將下發，教育股昨日受惠飆升，思考樂 （01769） 股價昨日曾急升三成、新東方在綫 （01797） 急漲一成四，今日回吐逾7%，在綫教育股、傳統教育股哪樣較值搏？教育股前景如何？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）為你分析，立即點擊收看／收聽：

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