【免費搭車】政府推12.19立法會選舉日免費搭港鐵巴士電車　港鐵：當日毋須拍卡

立法會選舉12月19日舉行。政府公布，港鐵 （00066） 、專營巴士營辦商及電車公司多個公共交通營辦商，會在12月19日立法會選舉日為市民提供免費乘車優惠。港鐵最新表示，當日市民乘用搭港鐵（機場快綫除外）、 輕鐵及港鐵巴士，進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費。

同日，免費巴士服務就包括九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士 （1973） 的專營巴士路線，但機場快線、機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線並不適用。

政府指，感謝各公共交通營辦商及其員工在當天作出特別安排，為市民提供免費乘車優惠。

港府：12.19公共交通使用量或增 妥善規劃行程

港鐵提醒，12月19日因應港鐵免費服務，港鐵與指定綠色專線小巴及街渡的轉乘優惠當日並不適用。

政府指，由於當日適逢周日又為投票日，預計乘搭公共交通工具出行的需求或會相比平時多，市民於出門前請留意即時交通情況及各公共交通營辦商提供的即時資訊，妥善規劃行程，預留充裕交通時間。

選舉事務處在投票日設有600多個票站，由早上8時半至晚上10時半開放，供400多萬名選民投票。

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