【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理陳穎妍　90後公關轉戰理財策劃　以心為本成就非凡

跨領域轉職需要莫大的勇氣,猶如捨棄了之前的行業經驗和年資,在陌生環境中由零出發,有些人會因為不確定性而卻步,亦有些人能在全新跑道上收穫更豐碩的成就。宏利高級分組經理陳穎妍(Diana)數年前同樣面對轉職的抉擇,最終選擇了毅然離開舒適圈,從公關界轉戰理財策劃行業。Diana於2018年7月透過「宏利C.E.O.計劃」成為財富管理經理,短短三年多已屢創佳績,不但連續四年達成全球財策精英指標的百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),更已晉升為高級分組經理,成績令人鼓舞。作為跨領域轉職的成功例子,Diana分享其致勝之道在於以心為本,以熱誠為每位客戶提供合適的全方位理財方案及服務。



因為堅持 看到希望



面對轉職的不確定性,大部分人或會懼怕,但Diana卻毫不猶豫地由知名公關公司轉投宏利,她表示:「我相信行動最實際,與其不斷空想各種失敗的可能性或困難,我更願意給自己一個嘗試的機會,並有決心即使跌倒也不埋怨。因為一切皆可轉化為個人歷練,就如當年因大學修讀新聞傳播及公共關係,無論如何也想一嘗PR是否適合自己,便由媒體代理(Media Agency)轉到公關公司工作。其後,我希望能經常與別人面對面,並有深度交流,因而萌生加入理財策劃行業的想法。」心態改變一切,就是Diana這份放膽嘗試的心態,為她奠定成功之路。



宏利高級分行經理黎婉兒(Isabella)可算是Diana財策路上的伯樂,Isabella說:「我一直都欣賞Diana,是不可多得的人才。即使以往公關工作極為忙碌都能保持衝勁,同時極具想法、是有能力的新一代。有天得知她希望事業上能有更大突破,我便招攬她加入我的團隊。短短時日,Diana已展現出光芒,她以往在公關工作學到的商務禮儀和待客之道,令她處事大方得體,又會時刻學習行業知識裝備自己。即使遇到困難,亦會迎難而上,例如在她入職後不久,即使懷孕仍積極工作,就算坐月期間亦無阻她完成第二年的MDRT。」

▲ Isabella(左)樂見Diana在財策行業能有更大的發揮,成為家庭事業都完美兼顧的女強人。

強大信念 用心待客終獲信任



看到Diana亮麗的成績,她表示自己其實也有遇到過難題,曾經最不適應是遇到客戶的拒絕,但她每一次都堅持用心分析,根據客戶的經濟狀況、需要而建議合適的方案,「我可以自豪地說,今天優秀成績的背後是我的心血和付出。我相信只要認真、專業,總有被賞識的一天。我從不硬銷,只會堅持默默地、認真地做好每次會客準備。面對客戶,我覺得自己不只是理財顧問,也盼望成為人生教練(Life Coach),了解他們在生活上的難處或夢想,同時以我的專業去協助他們。因此贏得很多友誼,更有滿足感。」



除了自身努力,Diana亦很感謝Isabella團隊及C.E.O.計劃一路以來的支援,「宏利投放了大量資源給C.E.O.計劃的學員,為每位新人提供一對一的教練,協助我們調整心態,盡快投入工作,計劃亦有很多專屬的獎賞,我從沒想過自己會被報章訪問,更可以到台上接受嘉許,為我帶來另一番體驗。」



在成為領袖前 先展現出領袖風範



目標感極強的Diana,答應自己每年都要有突破,即使是微小的進步,她相信累積下來便會成就更好的自己。在成為媽媽後,她意識到需要更多時間陪伴家人,亦定下建立團隊的目標,「近期讓我感受至深的,莫過於我隨時都能出席女兒的學校面試,這對在職媽媽來說是多麼不容易的事,而我的工作卻正正能配合到,我希望有更多人能一起體會財策行業的自主及機遇。為了招攬同伴,給予他們信心,我希望能以身作則,除了自己成為MDRT,更在2021年時以三個月時間完成升職的要求,以自己為實例,讓同事深知在這個行業只要努力,付出與回報絕對是成正比的。」



談到其管理理念,Diana笑言她最希望與團隊的關係是平等的,如朋友、戰友。相信只要成員間的關係融洽,新人能在團隊中觀察、學習,自然會找到各自的一套成功方程式。展望未來,Diana會繼續堅守其座右銘「Act like a leader before you are one」(在成為領袖前,先展現出領袖風範),帶領團隊各成員成就更好的自己。

▲ 2020年Diana對自己許下承諾,開啟了管理團隊的領域;於2021年,她獲頒發國際人壽保險經理協會(GAMA)的新晉經理獎,標誌了其團隊管理路上首個里程碑。

