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【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理陳穎妍　90後公關轉戰理財策劃　以心為本成就非凡

iMoney智富 00:00 2021/12/13

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跨領域轉職需要莫大的勇氣，猶如捨棄了之前的行業經驗和年資，在陌生環境中由零出發，有些人會因為不確定性而卻步，亦有些人能在全新跑道上收穫更豐碩的成就。宏利高級分組經理陳穎妍（Diana）數年前同樣面對轉職的抉擇，最終選擇了毅然離開舒適圈，從公關界轉戰理財策劃行業。Diana於2018年7月透過「宏利C.E.O.計劃」成為財富管理經理，短短三年多已屢創佳績，不但連續四年達成全球財策精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），更已晉升為高級分組經理，成績令人鼓舞。作為跨領域轉職的成功例子，Diana分享其致勝之道在於以心為本，以熱誠為每位客戶提供合適的全方位理財方案及服務。

因為堅持　看到希望

面對轉職的不確定性，大部分人或會懼怕，但Diana卻毫不猶豫地由知名公關公司轉投宏利，她表示：「我相信行動最實際，與其不斷空想各種失敗的可能性或困難，我更願意給自己一個嘗試的機會，並有決心即使跌倒也不埋怨。因為一切皆可轉化為個人歷練，就如當年因大學修讀新聞傳播及公共關係，無論如何也想一嘗PR是否適合自己，便由媒體代理（Media Agency）轉到公關公司工作。其後，我希望能經常與別人面對面，並有深度交流，因而萌生加入理財策劃行業的想法。」心態改變一切，就是Diana這份放膽嘗試的心態，為她奠定成功之路。

宏利高級分行經理黎婉兒（Isabella）可算是Diana財策路上的伯樂，Isabella說：「我一直都欣賞Diana，是不可多得的人才。即使以往公關工作極為忙碌都能保持衝勁，同時極具想法、是有能力的新一代。有天得知她希望事業上能有更大突破，我便招攬她加入我的團隊。短短時日，Diana已展現出光芒，她以往在公關工作學到的商務禮儀和待客之道，令她處事大方得體，又會時刻學習行業知識裝備自己。即使遇到困難，亦會迎難而上，例如在她入職後不久，即使懷孕仍積極工作，就算坐月期間亦無阻她完成第二年的MDRT。」 

Isabella（左）樂見Diana在財策行業能有更大的發揮，成為家庭事業都完美兼顧的女強人。

強大信念　用心待客終獲信任

看到Diana亮麗的成績，她表示自己其實也有遇到過難題，曾經最不適應是遇到客戶的拒絕，但她每一次都堅持用心分析，根據客戶的經濟狀況、需要而建議合適的方案，「我可以自豪地說，今天優秀成績的背後是我的心血和付出。我相信只要認真、專業，總有被賞識的一天。我從不硬銷，只會堅持默默地、認真地做好每次會客準備。面對客戶，我覺得自己不只是理財顧問，也盼望成為人生教練（Life Coach），了解他們在生活上的難處或夢想，同時以我的專業去協助他們。因此贏得很多友誼，更有滿足感。」

除了自身努力，Diana亦很感謝Isabella團隊及C.E.O.計劃一路以來的支援，「宏利投放了大量資源給C.E.O.計劃的學員，為每位新人提供一對一的教練，協助我們調整心態，盡快投入工作，計劃亦有很多專屬的獎賞，我從沒想過自己會被報章訪問，更可以到台上接受嘉許，為我帶來另一番體驗。」

在成為領袖前　先展現出領袖風範

目標感極強的Diana，答應自己每年都要有突破，即使是微小的進步，她相信累積下來便會成就更好的自己。在成為媽媽後，她意識到需要更多時間陪伴家人，亦定下建立團隊的目標，「近期讓我感受至深的，莫過於我隨時都能出席女兒的學校面試，這對在職媽媽來說是多麼不容易的事，而我的工作卻正正能配合到，我希望有更多人能一起體會財策行業的自主及機遇。為了招攬同伴，給予他們信心，我希望能以身作則，除了自己成為MDRT，更在2021年時以三個月時間完成升職的要求，以自己為實例，讓同事深知在這個行業只要努力，付出與回報絕對是成正比的。」

談到其管理理念，Diana笑言她最希望與團隊的關係是平等的，如朋友、戰友。相信只要成員間的關係融洽，新人能在團隊中觀察、學習，自然會找到各自的一套成功方程式。展望未來，Diana會繼續堅守其座右銘「Act like a leader before you are one」（在成為領袖前，先展現出領袖風範），帶領團隊各成員成就更好的自己。 

2020年Diana對自己許下承諾，開啟了管理團隊的領域；於2021年，她獲頒發國際人壽保險經理協會（GAMA）的新晉經理獎，標誌了其團隊管理路上首個里程碑。

(特約)

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