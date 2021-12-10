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【科技一周回顧】安心出行3.0、香港健康碼登場　csl.再推第二陣5G plan聯乘MIRROR企劃

科技 19:00 2021/12/10

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

港府近日積極與內地討論恢復免檢疫通關，創新及科技局在上周四（2日）公布「香港健康碼」（「港康碼」）詳情，指預先開通港康碼是為了讓市民申請及熟習功能，配合粵港澳三地通關之用。港康碼系統會在今（10日）早上9時起，開放予市民網上申請註冊。

【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？

本港市民於周四（9日）起，進入餐廳前必須掃描「安心出行」二維碼（QR code）才可堂食，亦不可以再於「A、B類餐廳」填寫申報表格。可按以下連結查看更多使用教學：

【安心出行】不能再寫紙！堂食強制食用安心出行　哪些人士可獲豁免

Google公佈「Google香港年度搜尋榜」，透過Google 的搜尋趨勢，除了可以知道香港本年度的潮流外，也反映過去一年香港人關心的話題。今年政府發放的5,000元電子消費劵必定是港人最關注的議題之一，由措施於討論階段時已有不同有關執行上和可行性的質疑聲音，至開始發放時因處理不善，而造成有不少人未能如期成功取得電子消費劵。因此，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第一位。

香港於今年派出多名運動員出戰2020年的東京奧運，「奧運」登上熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第二位；在本港的娛樂及流行文化方面，Mirror成員「盧瀚霆」、「MIRROR」 及「姜濤」分別登上 熱搜本地娛樂名人頭三位。

【年度回顧】Google香港2021年度搜尋榜出爐　MIRROR、本地運動員上榜

csl.推出5G x MIRROR企劃第二擊，在聖誕節前夕推出新一批共18款MIRROR珍藏卡，包括12款MIRROR珍藏卡及6款AR珍藏卡，還有應節的MIRROR珍藏卡聖誕樹及聖誕掛飾！

【csl. MIRROR企劃】銅鑼灣MIRROR AR廣告牌登場！　冬日Pop-Up Gallery揭幕（附獲取海報方法）

【聖誕谷5G plan】csl.推5G x MIRROR冬日Pop-Up Gallery　時代廣場設AR互動打卡點

 

責任編輯：張寶燕

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